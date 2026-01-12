PolyU Teams and Startups Win Three Innovation Awards at CES 2026

|PolyU Startups
|AniMed Technology Limited
|Contactless real-time AI-driven health monitoring
|Dr LYU Weimin
Co-founder and CEO, AniMed Technology Limited
|CyanSE Smart Energy Tech Limited
|AI-powered energy optimisation platforms for smart buildings
|Ms Amber ZHANG
Co-founder, CyanSE Smart Energy Tech Limited
|DRESIO Limited
|AI-powered physiotherapy assessments software solution
|Alexander YING
CEO, DRESIO Limited
|Eieling Technology Limited
|FattaLab® Fatty Liver Diagnostic Device
(CES 2026 Innovation Award)
|Prof. ZHENG Yongping
Henry G. Leong Professor in Biomedical Engineering, Chair Professor of Biomedical Engineering, PolyU; Founder and Chief Scientist, Eieling Technology Limited
|Entoptica Limited
|Cutting-edge ophthalmic diagnostic technologies
|Dr Mukhit KULMAGANBETOV
Senior Research Fellow, InnoHK Centre for Eye and Vision Research; CEO, Entoptica Limited
|Feelings Group Limited
|AI-powered computer vision solution
|Dr WONG Wing-sze
Research Assistant Professor, Department of Language Science and Technology, PolyU; Clinical Consultant and Co-inventor, Feelings Group Limited
Ms YIP Chi-hay
Partner, Feelings Group Limited
|Gembody Limited
|Next-generation portable AI ultrasound system
|Ms MAO Qian
CEO, Gembody Limited
Dr YANG Fan
CTO, Gembody Limited
|ImageVector MedTech Limited
|AI-Vision for Joint Degeneration
|Dr JIANG Tianshu
Executive Director, ImageVector MedTech Limited
|Immune Materials Limited
|Innovative long-lasting antimicrobial self-disinfection materials
|Prof. Chris LO Kwan-yu
Professor, Department of Logistics and Maritime Studies, PolyU; Co-founder, Immune Materials Limited
Prof. KAN Chi-wai
Associate Dean and Professor, School of Fashion and Textiles, PolyU; Co-founder, Immune Materials Limited
|Innobound Limited
|Portable smart terminal for emotional interaction, health monitoring and daily living assistance
|Ms GAO Lan
CEO and Founder, Innobound Limited
|MedVision Limited
|AI-powered medical imaging solution
|Prof. CAI Jing
Head and Professor, Department of Health Technology and Informatics, PolyU; Consultant, MedVision Limited
Dr MA Zongrui
Postdoctoral Fellow，Department of Health Technology and Informatics, PolyU; Founder, MedVision Limited
|Mirror Caring Limited
|Knee health management solution
|Prof. Stephen WANG Jia
Professor, School of Design, PolyU; Founder, Mirror Caring Limited
|Nuvatech Limited
|Next-Gen Fashion OS powered by Multi-modal AI
|DENG Yanheng
Founder, Nuvatech Limited
|On-Skin Wearable Technology Limited
|Wearable Biomedical Electronic Device
|Dr Rayman GONG
Founder and CEO, On-Skin Wearable Technology Limited
|ReSaTech Limited
|AI solutions for product reliability
|Ricky LAW
CEO, ReSaTech Limited
|UbiquiTech Innovations Limited
|Edge-AI robot for autonomous inspection and cleaning in confined spaces
|Prof. CAO Jiannong
Vice President (Education), Otto Poon Charitable Foundation Professor in Data Science, Chair Professor of Distributed and Mobile Computing, PolyU;
Founder and Chief Scientist, UbiquiTech Innovations Limited
Dr LIANG Zhixuan
Postdoctoral Fellow, Department of Computing, PolyU; Founder and CEO, UbiquiTech Innovations Limited
|Vcare Vision Technology Limited
|Non-invasive myopia prevention solution
|Dr TANG Yuk-ming
Senior Lecturer, Department of Industrial and Systems Engineering, PolyU; Co-founder, Vcare Vision Technology Limited
|Widemount Dynamics Tech Limited
|Smart Firefighting Robot
(CES 2026 Best of Innovation Award)
|WANG Meng
PhD candidate, Building Environment and Energy Engineering, PolyU; Founder, Widemount Dynamics Tech Limited
|XOXO Beverages Limited
|Automated Cocktail Machine for improvements event and hospitality efficiency
|Nicholas YU Wo-ping
Founder, XOXO Beverages Limited