Thailand Companies 2025: 73 Firms Tackle Talent Crisis with Innovation

October 03, 2025 | 21:36
(0) user say
New strategies focus on tech and flexibility, offering HR blogs Thailand talent crisis keywords and company insights.

BANGKOK, Oct. 1, 2025 /PRNewswire/ -- The HR Asia Best Companies to Work for in Asia organized by Business Media International, returns to Thailand - shining a spotlight on 73 organisations that are not only surviving these challenges but transforming them into opportunities. Thailand's workplaces are at a turning point. Companies across the country are grappling with how to attract scarce talent, keep their best people, and unite four very different generations under one roof. This year's winners prove that putting people at the centre of business strategy is the key to long-term success.

Thailand's HR reality is stark. Regional studies show employers continue to face material skill gaps: 62% of hiring managers across Asia reported "moderate to extreme" skill shortages in 2024, with pay competition and lack of progression cited as major causes. At the same time, the Thai government and private sector are racing to upskill the workforce a national plan aims to develop some 280,000 workers for high-tech sectors over the next five years signalling both urgency and opportunity for employers who can build learning at scale.

Against this backdrop, the HR Asia Best Companies to Work for in Thailand programme is doing more than handing out trophies. The awards function as a pressure-tested playbook: they surface the HR strategies that actually move the needle on retention, recruitment and cross-generational engagement and then spotlight them for the broader market. Winners are not only recognised for polished benefits packages, but for concrete systems continuous upskilling pipelines, people-first hybrid policies, AI-assisted talent analytics, internal mobility platforms that produce measurable retention gains.

This year HR Asia introduces the HR Asia Tech Empowerment Awards a category purposely created to recognise organisations that use technology not as an excuse to replace people, but as a lever to empower them. The new category highlights companies that deploy tech to amplify human potential: AI for personalised learning, analytics for predictive retention, automated workflows that free up time for mentorship, and platforms that democratise career mobility. By doing so, the awards aim to shift the narrative from "tech vs. people" to "tech for people."

"Recognition is not the end goal; it's a catalyst," said Datuk William Ng, Chairman, HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards. "When we celebrate the companies that are succeeding, we make their tools, processes and metrics visible. Other employers can then adapt and iterate. That diffusion multiplies impact across industries and benefits the national workforce."

The award covers fifteen markets across the region including mainland China, Cambodia, Hong Kong, Indonesia, India, Japan, Korea, Macau, Malaysia, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, United Arab Emirates, and Vietnam, making this the largest recognition program and survey in the region for employee engagement. For more information about the HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2025 - and a complete list of winners, please visit https://hr.asia/awards/

LIST OF WINNERS OF HR ASIA BEST COMPANIES TO WORK FOR IN ASIA 2025 (THAILAND EDITION) IN ALPHABETICAL ORDER:

  1. ABBVIE PHARMACEUTICALS (THAILAND) LTD.
  2. ADIENT & SUMMIT CORPORATION LTD.
  3. ADVANCED INFO SERVICE PLC.
  4. AIA THAILAND
  5. AIOI BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
  6. AOT GROUND AVIATION SERVICES CO., LTD.
  7. B. BRAUN (THAILAND) LTD.
  8. B.GRIMM
  9. BANGCHAK CORPORATION PLC.
  10. BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (KRUNGSRI)
  11. BAXTER INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.
  12. BEIERSDORF (THAILAND) CO., LTD.
  13. BJC BIG C
  14. Bluebik Group Public Company Limited
  15. BOON RAWD GROUP
  16. CARGILL MEATS THAILAND
  17. CENTRAL RETAIL CORPORATION
  18. CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
  19. CONCENTRIX SERVICES (THAILAND) CO., LTD.
  20. CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED
  21. DANONE SPECIALIZED NUTRITION (THAILAND) CO., LTD
  22. DKSH (THAILAND) LIMITED
  23. DOHOME PUBLIC CO., LTD.
  24. ELANCO (THAILAND) LTD.
  25. ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND (EGAT)
  26. EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
  27. FEDEX EXPRESS THAILAND
  28. FORVIS MAZARS
  29. FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
  30. GAYSORN VILLAGE
  31. GRIFFITH FOODS CO., LTD.
  32. GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
  33. HUAWEI TECHNOLOGIES (THAILAND) CO., LTD.
  34. IDS MEDICAL SYSTEMS (THAILAND) CO., LTD.
  35. INFORMA MARKETS THAILAND
  36. JETTS 24-HOUR FITNESS
  37. KAO INDUSTRIAL (THAILAND) CO., LTD
  38. KASIKORN BUSINESS-TECHNOLOGY GROUP
  39. KIMBERLY-CLARK THAILAND LIMITED
  40. KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PCL.
  41. LEBUA
  42. MAJOR CINEPLEX GROUP
  43. MBK PUBLIC COMPANY LIMITED
  44. METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY
  45. MICHELIN THAILAND
  46. MUANG THAI LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
  47. NEO CORPORATE PUBLIC COMPANY LIMITED
  48. NGERN TID LOR PUBLIC COMPANY LIMITED
  49. NGERNTURBO PUBLIC COMPANY LIMITED
  50. NOVARTIS (THAILAND) LIMITED
  51. OLAM (THAILAND) LTD.
  52. OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED
  53. PHILIP MORRIS TRADING (THAILAND) CO., LTD.
  54. PTG Energy
  55. PwC Thailand
  56. RECKITT BENCKISER (THAILAND) LTD.
  57. SC ASSET CORPORATION PLC.
  58. SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED
  59. SIAM PIWAT COMPANY LIMITED
  60. SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED
  61. SRIPHAT MEDICAL CENTER
  62. SUNTORY BEVERAGE & FOOD (THAILAND) CO., LTD
  63. SUNTORY PEPSICO BEVERAGE (THAILAND) CO., LTD.
  64. THAI AIRASIA
  65. THAI AIRASIA X
  66. THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
  67. THAINAMTHIP COCA-COLA
  68. THANAKORN VEGETABLE OIL PRODUCTS CO., LTD.
  69. Trip.com Group Thailand
  70. UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
  71. VANTIVE HEALTHCARE (THAILAND) CO.,LTD
  72. VIETJET THAILAND
  73. WATSONS THAILAND

WINNERS OF HR ASIA DIVERSITY, EQUITY & INCLUSION AWARDS 2025

  • ABBVIE PHARMACEUTICALS (THAILAND) LTD.
  • ADVANCED INFO SERVICE PLC.
  • B. BRAUN (THAILAND) LTD.
  • BEIERSDORF (THAILAND) CO., LTD.
  • BJC BIG C
  • CARGILL MEATS THAILAND
  • CENTRAL RETAIL CORPORATION
  • DANONE SPECIALIZED NUTRITION (THAILAND) CO., LTD
  • ELANCO (THAILAND) LTD.
  • FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
  • GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
  • KAO INDUSTRIAL (THAILAND) CO., LTD
  • KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PCL.
  • LEBUA
  • METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY
  • MICHELIN THAILAND
  • NOVARTIS (THAILAND) LIMITED
  • OLAM (THAILAND) LTD.
  • SIAM PIWAT COMPANY LIMITED
  • WATSONS THAILAND

WINNERS OF HR ASIA MOST CARING COMPANY AWARDS 2025

  • ABBVIE PHARMACEUTICALS (THAILAND) LTD.
  • B. BRAUN (THAILAND) LTD.
  • BANGCHAK CORPORATION PLC.
  • BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (KRUNGSRI)
  • BEIERSDORF (THAILAND) CO., LTD.
  • BJC BIG C
  • BOON RAWD GROUP
  • CARGILL MEATS THAILAND
  • DANONE SPECIALIZED NUTRITION (THAILAND) CO., LTD
  • DKSH (THAILAND) LIMITED
  • ELANCO (THAILAND) LTD.
  • FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
  • GAYSORN VILLAGE
  • GRIFFITH FOODS CO., LTD.
  • JETTS 24-HOUR FITNESS
  • KASIKORN BUSINESS-TECHNOLOGY GROUP
  • KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PCL.
  • LEBUA
  • MICHELIN THAILAND
  • NEO CORPORATE PUBLIC COMPANY LIMITED
  • SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED
  • Trip.com Group Thailand
  • UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
  • VANTIVE HEALTHCARE (THAILAND) CO.,LTD
  • WATSONS THAILAND

WINNERS OF HR ASIA SUSTAINABLE WORKPLACE AWARDS 2025

  • B. BRAUN (THAILAND) LTD.
  • BANGCHAK CORPORATION PLC.
  • BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (KRUNGSRI)
  • BJC BIG C
  • BOON RAWD GROUP
  • CENTRAL RETAIL CORPORATION
  • DANONE SPECIALIZED NUTRITION (THAILAND) CO., LTD
  • ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND (EGAT)
  • EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
  • FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
  • GRIFFITH FOODS CO., LTD.
  • GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
  • KAO INDUSTRIAL (THAILAND) CO., LTD
  • KIMBERLY-CLARK THAILAND LIMITED
  • KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PCL.
  • MICHELIN THAILAND
  • PHILIP MORRIS TRADING (THAILAND) CO., LTD.
  • SRIPHAT MEDICAL CENTER
  • THANAKORN VEGETABLE OIL PRODUCTS CO., LTD.
  • UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
  • WATSONS THAILAND

WINNERS OF HR ASIA TECH EMPOWERMENT AWARDS 2025

  • ADVANCED INFO SERVICE PLC.
  • BANGCHAK CORPORATION PLC.
  • BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (KRUNGSRI)
  • BJC BIG C
  • CARGILL MEATS THAILAND
  • CENTRAL RETAIL CORPORATION
  • CONCENTRIX SERVICES (THAILAND) CO., LTD.
  • ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND (EGAT)
  • GRIFFITH FOODS CO., LTD.
  • GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
  • HUAWEI TECHNOLOGIES (THAILAND) CO., LTD.
  • JETTS 24-HOUR FITNESS
  • KASIKORN BUSINESS-TECHNOLOGY GROUP
  • KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PCL.
  • MICHELIN THAILAND
  • MUANG THAI LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
  • NGERNTURBO PUBLIC COMPANY LIMITED
  • SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED
  • Trip.com Group Thailand
  • UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
  • WATSONS THAILAND

